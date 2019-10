Vom Liebhaber zum Opa „geht es schnell“

Mitglieder der ersten Stunde erinnern sich an 25 Jahre Spälkoppel Scharrel / 1500 Euro gespendet

Schwelgen in Erinnerungen: Marion Osterwieck, Heinrich Pörschke, Hans Thoben und Michael Schade auf der Bühne im Bonifatiushaus.Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Scharrel. „Eines muss man ja sagen“, sagt Heinrich Pörschke und schüttelt leicht lächelnd den Kopf. „Theater ist schon brutal“, erklärt er dann und die Begründung scheint einleuchtend: „Vom Liebhaber zum Opa geht es ganz schnell“, weiß das aktuell älteste Mitglied der Scharreler Spälkoppel aus leidvoller eigener Erfahrung. Und angesichts dieser Tragödie scheint die etwas zu schallend ausgefallene Ohrfeige seiner Mitspielerin Marion Osterwieck zwar nicht vergessen, aber längst nicht so schmerzhaft zu sein.Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.