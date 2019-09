Zwei Männer nach Raubüberfall in U-Haft

Symbolfoto: dpa

Sedelsberg. Das Amtsgericht Oldenburg hat gegen zwei Männer aus der Ukraine Haftbefehl erlassen. Wie die Cloppenburger Polizei am Donnerstag mitteilte, sollen die beiden Männer einen Angestellten einer Werkvertragsfirma in Sedelsberg überfallen und ausgeraubt haben. Der Überfall passierte demnach bereits am Dienstag: Der Angestellte suchte gegen 14.15 Uhr ein Wohnhaus an der Wallstraße auf. Dort sind Mitarbeiter der Werkvertragsfirma untergebracht. Der Angestellte sollte die Löhne aushändigen.



Doch soweit kam es nicht: Die beiden Verdächtigten im Alter von 33 und 34 Jahren drangen in das Wohnhaus ein und fesselten den 50-jährigen Angestellten. Sie nahmen ihm das Bargeld ab und flüchteten. Der Angestellte, der durch den Überfall leicht verletzt wurde, konnte jemanden zur Hilfe rufen.



Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Männern ein und bemerkte nach in Tatortnähe ein verdächtiges Fahrzeug. In dem Skoda Octavia mit ukrainischen Kennzeichen saßen die beiden Männer. Relativ schnell habe ein Anfangsverdacht bestanden, dass sie etwas mit dem Raub zu tun haben könnten. Deshalb wurden sie vorläufig festgenommen und der Wagen für die Spurensicherung beschlagnahmt. Noch während der Ermittlungen wurden die beiden Verdächtigen vernommen. Dabei sollen sie bereits zur ihrer Tatbeteiligung und den Tatumständen ausgesagt haben.



Weil laut Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr bestand, wurde ein Haftbefehl beantragt. Dem wurde am Mittwoch entsprochen. Die beiden Ukrainer befinden sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen hofft die Polizei auf Hinweise von weiteren möglichen Zeugen unter Telefon 04491/93160.

