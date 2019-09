Unfall im Saterland: Zwei Schwerverletzte

Symbolfoto: Vorwerk

Saterland (mab). Bei einem Unfall im Saterland sind am Mittwochabend zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat offenbar ein 86-Jähriger aus Barßel den Unfall verursacht: Er bemerkte gegen 18.45 Uhr auf der Bollinger Straße zu spät, dass eine 38-Jährige aus dem Saterland ihren VW abbremsen musste. Sie wollte nach links in die Kanalstraße abbiegen. Der Barßeler konnte seinen Citroen nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den Wagen der Saterländerin auf. Beide Unfallbeteiligte musste ins Westersteder Krankenhaus gebracht werden. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf etwa 8000 Euro.