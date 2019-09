Bewährungsstrafe für gewerbsmäßigen Ebay-Betrug

Symbolfoto: Bänsch

Saterland (ma). Das war knapp. Das Cloppenburger Amtsgericht hat gestern eine 27 Jahre alte Frau aus dem Saterland wegen gewerbsmäßigen Ebay-Betruges in mehreren Fällen zu einem Jahr Haft verurteilt. Die Frau muss aber noch nicht ins Gefängnis. Mit großen Bedenken setzte das Gericht die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus. Das Problem bei der Urteilsfindung: Die Angeklagte stand zur Tatzeit bereits unter Bewährung.