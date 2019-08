Mit Spiel und Spaß gelingt die Premiere

Erlös des Gemeindefestes für Sierra Leone

Das machte Spaß: Stockbrotbacken über offenem Feuer in der Jurte bei den Pfadfindern. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Sedelsberg. Eine gelungene Premiere des ersten gemeinsamen Gemeindefestes feierten die Gemeindemitglieder der Bezirke Sedelsberg, Friesoythe und Bösel der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. Voll war die Trinitatiskirche in Sedelsberg beim ersten gemeinsamen Kindergottesdienst am Sonntagvormittag, der gemeinsam von Pfarrerin Nicole Ochs-Schultz aus Sedelsberg, Pfarrer Joachim Prunzel aus Friesoythe und Pfarrerin Sabine Prunzel aus Bösel gefeiert wurde.