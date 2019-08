EU fördert WLAN-Hotspots im Saterland

Bedarf ist da: Vier Kindergarten- und eine Krippengruppe entstehen in dem Neubau an der Möhlenschleede. Ein großer Teil davon wird für die Kinder benötigt, die derzeit in Übergangslösungen betreut werden. Foto: Passmann

Von Heiner Stix

Saterland. Für die Einrichtung von voraussichtlich elf freien WLAN-Hotspots erhält die Gemeinde Saterland von der Europäischen Union 15000 Euro. Der Ausschuss für Jugend, Familie und Vorsorge beschloss in seiner Sitzung am Mittwochabend, wo die Hotspots installiert werden. Die Gemeinde hatte sich Mitte Mai im Rahmen eines elektronischen „Windhundverfahrens" die Fördermittel gesichert.