Nachwuchs liefert sich spannende Spiele

Jugendsportwoche des FC Sedelsberg zeigt tollen Fußball

Zug zum Tor: Beim Jugendturnier des FC Sedelsberg – dem dritten in Folge – zeigten die Mannschaften von der G- bis zur B-Jugend tollen Jugendfußball. Das Turnier der A-Jugend musste wegen kurzfristiger Absagen ausfallen.Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Sedelsberg. Bereits zum dritten Mal in Folge richtete die Jugendabteilung des FC Sedelsberg (FCS) ihre Jugendsportwoche aus. Und die wurde ein voller Erfolg: Jugendobmann Michael Bra nd hatte die Veranstaltung mit seinem Team hervorragend vorbereitet, zahlreiche Jungen und Mädchen aus vielen Mannschaften sorgten ihrerseits dafür, dass die Zuschauer tollen Jugendfußball zu sehen bekamen.