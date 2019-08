Auch Pastorin steigt mit Team auf Stelzen

Mitten in den Vorbereitungen: Pfarrerin Nicole Ochs-Schultz organisiert zurzeit mit den Kirchenältesten aus allen drei Gemeindeteilen das erste Gemeindefest. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Sedelsberg. Stelzenlaufen hat sie noch nicht probiert, aber stellt sich gerne dem unterhaltsamen Wettbewerb. „Da werden wir wohl nicht drumherum kommen", berichtet Pfarrerin Nicole Ochs-Schultz schmunzelnd und kündigt ein eigenes Team an, mit dem sie am Programmpunkt „Gemeinschaftsspiele für Jung und Alt" teilnehmen wird. Ein Höhepunkt des Gemeindefestes der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde am Sonntag, 25. August, rund um die Trinitatskirche in Sedelsberg.