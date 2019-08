Saterland setzt sich in der D-Jugend durch

Siegerehrung: Die erfolgreichen Jugendmannschaften freuen sich über ihre Trophäen. Foto: Bernhard Dannemann

Ramsloh (mt). Zahlreiche Mannschaften haben am Wochenende beim Cup des Sportvereins Blau-Weiß Ramsloh um Punkte und den Sieg gekämpft. Den Auftakt machte am Freitag ein vereinsinternes Kleinfeld-Turnier, das, so meint das Organisationsteam, durchaus noch ausbaufähig ist.



Acht Teams nahmen daran teil. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die packenden Spiele. Sieger wurde das Team, das unter dem Namen SV Meppen angetreten war. Zur Erklärung: Jede Elf hatte den Namen der in der oberen Liga in Norddeutschland spielenden Mannschaften angenommen.