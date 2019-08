Feuer bei Flexarbeiten ausgebrochen

Gemeindepressewart Thomas Giehl

Strücklingen (mab). Bei einem Feuer ist am Donnerstag eine Werkstatt vollständig zerstört worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brach das Feuer in den Mittagsstunden aus. Offenbar wurde das Feuer durch Funkenflug bei Flexarbeiten ausgelöst. Die Feuerwehren aus Ramsloh und Scharrel rückten an den Kirchweg aus.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus der Werkstatt, die sich zwischen zwei Stallgebäuden befindet. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude verhindern. Die Werkstatt allerdings war nicht mehr zu retten – es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Nachdem mit einer Wärmebildkamera nach weiteren Glutnestern gesucht wurde, war der Einsatz beendet.