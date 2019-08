Idylle am See ist jeden Morgen verdreckt

Vermüllt: Im Sommer müssen Betriebsleiter Marvin Gampe und seine Mitarbeiter frühmorgens erst einmal säckeweise Müll von der nächtlichen Feier wegschaffen. Foto: Gampe

Von Heiner Stix



Ramsloh. Idyllisch liegt der Hollener See mitten im Wald. Aus zwei großen Zeltlagern hört man lachende und spielende Kinder, zwei Radfahrer machen Rast am an einer Sitzgruppe. Genau dort allerdings ist es frühmorgens mit der Idylle nicht weit her: Müll aller Art liegt am Boden, leere Flaschen stehen auf dem Tisch, Glasscherben liegen im Wasser.



Besonders störend war die Vermüllung am vergangenen Samstag, als 80 Läufer aus ganz Deutschland beim siebten „Run for fun“ antraten (MT berichtete). Am Abend vor dem Lauf hatten Monika Schulte und Rita Stoyke vom Organisationsteam noch für Ordnung am Start-Ziel-Bereich beim sogenannten „Steg“, einem Platz am Ostufer des Sees, gesorgt. Morgens um sechs Uhr waren der Steg und Teile der Laufstrecke bereits wieder voll mit Müll. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.