71-Jähriger an Unfallstelle gestorben

Symbolfoto: dpa

Saterland (mab). Ein 71-Jähriger ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 3.30 Uhr auf der Klosterstraße. Der Saterländer war nach Erkenntnissen der Polizei mit seinem Auto in Richtung Bokelesch unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße geriet. Der Wagen prallte gegen einen Baum. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Nächster Artikel aus Saterland:

07.08.2019 | Blatt wendet sich doch für „Thron 2018“