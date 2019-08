Blatt wendet sich doch für „Thron 2018“

Genauigkeit gefragt: 18 Mannschaften kämpften bei der dritten Auflage der Kubb-Meisterschaft um den Titel. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Sedelsberg. Lange sah es so aus, als sollten die „Alten Herren“ das Finale für sich entscheiden, aber dann kam es doch anders, der „Thron 2018“ konnte das Blatt wenden und seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich als Kubb-Meister verteidigen, als der FC Sedelsberg während seiner Sportwoche zur dritten Kubb-Meisterschaft eingeladen hatte. Das Teilnehmerfeld konnte sich sehen lassen: 18 Mannschaften gingen bei der Kubb-Meisterschaft an den Start und 60 Sportler wollten es beim „Ballzauber“ wissen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.