Titelverteidiger toppt eigenes Ergebnis

Rundkurs: Über 80 Läufer gingen beim Lauf „Run for Fun 7.0“ am Hollener See an den Start, um dann drei, sechs oder gar zwölf Stunden zu laufen. Foto: Hellmann

Ramsloh (hn). Von Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein bis hin nach Dachsbad in Bayern waren die Läufer angereist und fanden beim siebten Lauf „Run für fun“ am Hollener See beste Bedingungen vor.„Das Wetter ist ideal für die Läufer“, stellen die beiden Organsatorinnen Monika Schulte und Rita Stoyke vom Lauftreff Saterland/Barßel zufrieden fest, währens sich über 80 Sportler für die verschiedenen Läufe auf der rund 1,350 Kilometer lange Rundstrecke um den Hollener See eintragen. Pünktlich um 9 Uhr geben sie den Startschuss zum 12 Stunden-Lauf. Gleichzeitig starten aber auch die Sechs- und die Drei-Stunden-Läufer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

