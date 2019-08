Finalisten machen es richtig spannend

Spannende Spiele: Die Zuschauer erlebten beim Turnier der Hobby- und Freizeitmannschaften packende Begegnungen. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Sedelsberg. Die beiden Finalisten machten es spannend: Das Endspiel „Barfuß Hollenbrand“ gegen „Intim im Team“ wurde zunächst mit 1:1 abgepfiffen. Erst im Elfmeterschießen konnte die Mannschaft „Intim im Team“ am Samstag das Turnier der Hobby- und Freizeitmannschaften bei der Sportwoche für sich entscheiden. Mit 5:3 Toren gelang vor einer großen Zuschauerkulisse der Sieg. Zehn Hobby- und Freizeit-Mannschaften waren in zwei Gruppen angetreten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.