Anna Popoff gibt neuer Heimat viel zurück

Ramsloherin mit Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet

Hohe Auszeichnung: Die Ramsloherin Anna Popoff erhielt von Landrat Johann Wimberg (Dritter von links) das Verdienstkreuz am Band der Bundesrepublik. Es gratulierten Ratsvorsitzender Dr. Heinrich Norrenbrock (links) und Bürgermeister Thomas Otto. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Ramsloh. Es ist die höchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht und diese Ehre wurde am Mittwoch­abend im Rathaus des Saterlandes Anna Popoff aus Ramsloh zuteil. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Saterländerin das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Im Anschluss an die Sitzung des Gemeinderates überreichte Cloppenburgs Landrat Johann Wimberg die Auszeichnung im Beisein der Ratsmitglieder, langjähriger Weggefährten der politischen Arbeit von Popoff, von Freunden, Bekannten und Verwandten.