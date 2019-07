Pflegerin eingesperrt: Brüder verurteilt

Symbolfoto: dpa

Saterland (ma). Wegen Freiheitsberaubung muss ein 51 Jahre alter Mann aus dem Saterland für ein Jahr ins Gefängnis. Der Bruder des 51-jährigen wurde wegen Beihilfe zu der Tat zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt. Dieses, zunächst vom Amtsgericht in Cloppenburg gefällte Urteil ist am Dienstag vom Oldenburger Landgericht in zweiter Instanz bestätigt worden.



Der 51-Jährige hatte am Tattag bei sich zu Hause eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes für eine halbe Stunde in einen dunklen Raum gesperrt, sein Bruder hatte das durch Lachen unterstützt. Die Mitarbeiterin, die in völliger Dunkelheit gefangen war, erlitt traumatische Todesängste.