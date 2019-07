Stuten mischen bei Eliteschau ganz oben

Prämiert: Einen pferdezüchterischen Erfolg verbuchte Monika Quarz (Mitte). Ihre dreijährige Stute „Rosenfein Q“ wurde auf der Elite-Schau mit einem zweiten Platz belohnt Darüber freuten sich auch Bereiterin Nadine Seebauer und Vorführer Uwe Hannöver. Fotos: Passmann

Von Hans Passmann



Ramsloh. Ihren bisher wohl größten pferdezüchterischen Erfolg hat Monika Quarz aus Friesoythe errungen. Bei der Oldenburger Eliteschau im Schlosspark zu Rastede wurde ihre selbst gezogene dreijährige Rappstute „Rosenfein Q“, gezogen aus einer Stute von „Rosenquarz“, mit dem Ib-Preis des Verbandes der Züchter des Oldenburger Pferdes ausgezeichnet (MT berichtete). Das bedeutet gleichzeitig den zweiten Rang im 15-köpfigen Brillantring.



Damit ist „Rosenfein Q" , die ihre Box mittlerweile schon wieder in ihrem Stall im Friesoythe bezogen hat, die zweitschönste vierbeinigen „Dame" im Oldenburger Land.

