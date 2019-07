Hitzköpfe prügeln sich mitten auf der Straße

Symbolfoto: dpa

Saterland (ex). Die Nerven sind offensichtlich mit zwei Autofahrern am Montag auf der B72 durchgegangen: In Höhe der Bundestraße 401 hatten sich ein 25-jähriger BMW-Fahrer aus Barßel und ein 37 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus Friesoythe nach Angaben der Polizei zunächst gegenseitig solange provoziert, bis es schließlich zu einem Auffahrunfall kam. Dabei ist laut Polizei ein Unfallschaden in Höhe von 1500 Euro entstanden.



Doch die Geschichte sollte an dieser Stelle nicht enden: Denn der BMW-Fahrer suchte nach dem Unfall das Weite und raste in Richtung Scharrel davon. Der Mercedes-Fahrer setzte zur Verfolgung an, die in Scharrel endete.



Dort stiegen die beiden Männer aus ihren Autos und gingen mitten auf der Straße aufeinander los. Bei der Prügelei wurden beide leicht verletzt. Schließlich musste die Polizei die beiden Streithähne voneinander trennen. Jetzt wurden mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung eingeleitet.



Um den Vorfall abschließend klären zu können, bittet die Polizei Friesoythe um Hinweise. Zeugen des Geschehens könnten sich unter der Telefonnummer 04491/93160 melden.