Häselbarth erfüllt sich seinen Lebenstraum

Blick hinunter zu den Krokodilen: Florian Häselbarth hat sich seinen Traum vom eigenen Reptilienhaus in Ramsloh erfüllt. Foto: mp

Von Hans Passmann



Ramsloh. Florian Häselbarth hat sich seinen Lebenstraum erfüllt: Im Ramsloher Gewerbegebiet hat er das „Seelter Reptilienhuus“ eingerichtet und seit dem 1. Juli können Besucher dort einen Einblick in die Welt der Reptilien genießen. Besucht werden kann die Einrichtung allerdings nur nach vorheriger Anmeldung. Was man dann zu sehen bekommt, haben die ersten Besucher als spektakulär bezeichnet. Der Biologielehrer am Schulzentrum Saterland zeigt Tiere, die es deutschlandweit sonst nirgends zu sehen gibt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.