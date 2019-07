Test: Mitarbeiter aus brennender Halle gerettet

Geschafft: Die Einsatzkräfte haben trotz des dichten Qualms einen vermissten Mitarbeiter gefunden und bergen ihn – bei der Übung kommt dabei allerdings eine Puppe zum Einsatz. Foto: Thomas Giehl

Ramsloh (mt). Den Einsatzkräften bietet sich ein dramatisches Szenario: Innerhalb einer Halle hat eine Explosion den Plasmaschneider in Brand gesetzt. Die Flammen haben bereits das Hallendach erreicht und drohen nun, auf die beiden benachbarten Hallen überzugreifen. Zudem werden zwei Mitarbeiter vermisst und dichter Rauch erschwert die Suche. Bei dieser Übung bei der Firma Optimas hatten es die Zugführer der Freiwilligen Feuerwehr Ramsloh ihren Kameraden nicht gerade leicht gemacht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.