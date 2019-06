Am Ende stapeln sich 30 volle Müllsäcke

Im Einsatz: Die Schüler sammelten Müll und Unrat ein. Foto: Kinast

Saterland (mt). Umwelt- und Naturschutz beschäftigen die Schülervertretung (SV) der Haupt- und Realschule Saterland und die betreuende Lehrkraft Charlotte Kinast noch intensiver, seitdem es die „Fridays for Future“-Demonstrationen gibt. In den SV-Sitzungen wurde die Thematik intensiv besprochen und das Schulsprecherteam war sich einig, dass Taten folgen müssen.



Kurzerhand plante die SV daraufhin einen Umweltaktionstag für die Abschlussklassen beider Schulzweige. Pünktlich um 8 Uhr trafen sich die Teilnehmer an der Schule und statteten sich mit Mülltüten aus, die vom Bauamt der Gemeinde Saterland zur Verfügung gestellt wurden. Mit Handschuhen und Müllkrallen bestens ausgestattet, machten sich die Schüler an die Arbeit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.