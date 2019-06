Immer gibt Fraktionsvorsitz ab

Foto: MT-Archiv

Saterland (mt). Jens Immer hat am Mittwoch angekündigt, auf der nächsten Sitzung des Saterländer Gemeinderates vom Vorsitz der CDU-Fraktion zurückzutreten. In einer persönlichen Erklärung führt er persönliche Gründe für seine Entscheidung an.



„Der Aufwand, um die Sitzungen als Vorsitzender vor- und nachzubereiten und an ihnen teilzunehmen belastet zunehmend meinen familiären, sozialen und beruflichen Bereich“, erklärt Jens Immer. Die Anzahl der Sitzungen habe sich 2018 gegenüber den Vorjahren verdoppelt und eine Besserung sei auch in diesem oder in kommenden Jahren voraussichtlich nicht zu erwarten.



„Zusätzlich gibt es seit längerem nicht mehr die übliche Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausschusssitzungen durch Verwaltungsmitarbeiter oder durch den Bürgermeister in den Fraktionssitzungen.

Diesen Aufwand kann ich ehrenamtlich in meiner Freizeit neben meiner Familie mit drei kleinen Kindern und meinem Beruf nicht in dem von mir geforderten Umfang leisten“, so Immer weiter. Er werde aber Ratsmitglied der CDU bleiben und weiterhin im Fraktionsvorstand vertreten sein.



Als neuer Vorsitzender sei Bernhard Benten einstimmig von den Fraktionsmitgliedern gewählt worden. Jens Immer sichert ihm in der Pressemitteilung seine volle Unterstützung zu – und auch die der gesamten Fraktion.