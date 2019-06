Drogenkonsumenten stören Fußballfest

Versteck: Die Polizisten fand mehrere Gramm Haschisch. Foto: hw

Scharrel (hw). Ein rundum gelungenes Fußballturnier hat der SV Scharrel mit Kindern und Jugendlichen im Alter von vier bis 16 Jahren auf die Beine gestellt – zumindest aus sportlicher Sicht. Denn dafür, dass das Mammut-Fest mehrfach von der Polizei aufgesucht werden musste, waren weder die Sportler noch die Organisatoren verantwortlich.



Bereits am Samstagmorgen hielt ein Heranwachsender aus Friesoythe ohne festen Wohnsitz, offensichtlich stark unter Drogeneinfluss stehend, mehrere Polizisten auf Trab. Dem Zu griff der Beamten wollte er sich durch einen Sprung in den Mai­glöckchensee entziehen – allerdings ohne Erfolg. Er wurde zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen und in die Karl-Jaspers-Klinik, dem Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie im ammerländischen Wehnen, eingewiesen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

