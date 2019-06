600 Kinder bieten Fußball in Bestform

Sieg in der G-Jugend: Stolz präsentieren die Spieler der G-Jugend von Blau-Weiß Ramsloh ihre Trophäen. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Scharrel. 55 Mannschaften aus ganz Niedersachsen und auch Nordrhein-Westfalen mit über 600 Kindern boten während der 13. Jugendsportwoche des SV Scharrel Fußball in Bestform. Nach dem Jubiläums-Damen-Fußballturnier aus Anlass des 35-jährigen Bestehens der Damenmannschaft (MT berichtete), war zunächst die D-Jugend am Zuge. Sieger des Turnieres wurde die SG Höltinghausen/Emstek vor RW Damme. Den dritten Platz belegte der OSV Hannover. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.