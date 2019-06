Ramsloh: Polizei findet Vermissten auf

Symbolfoto: dpa

Die Polizei hat einen seit Pfingstmontag vermissten 57-jährigen Ramsloher wohlbehalten aufgefunden. Dies teilten die Beamten am Sonntagnachmittag mit. Demnach traf eine Streife den Mann nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Samstag gegen 19.45 Uhr in einem alten, unbewohnten Gebäude an der Ostermoorstraße an. Der Vermisste klagte lediglich über Nahrungs- und Flüssigkeitsmangel und wurde deshalb mit einem Rettungswagen zur Beobachtung ins Krankenhaus Friesoythe gebracht.