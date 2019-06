Sie zeugen von Schicksal und Geschichte

Engagement gewürdigt: Marlies Jakobi vom Bürgerverein, Pfarrer Ludger Fischer und Bürgermeister Thomas Otto bedankten sich bei den Menschen, die die Wegekreuze und Mariengrotten in Strücklingen und den dazugehörigen Bauerschaften pflegen und unterhalten. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Strücklingen. Neun Wegekreuze und zwei Mariengrotten gibt es in Strücklingen sowie den dazugehörigen Bauerschaften – und sie alle zeugen von Geschichte und Geschichten, von menschlichen Schicksalen, von persönlichem Glück oder Leid. Das hat Marlies Jacobi vom Bürgerverein Strücklingen auf die Idee gebracht, das noch vorhandene Wissen über die Wege- und Hofkreuze sowie Mariengrotten in Strücklingen zu sammeln und zu dokumentieren.