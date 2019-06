Polizei sucht vermissten 57-Jährigen

Symbolfoto: dpa

Ramsloh (mab). Die Polizei im Nordkreis bittet um Hilfe aus der Bevölkerung: Seit Montagmorgen wird ein 57-jähriger Mann in Ramsloh vermisst. Wie die Polizei mitteilte, benötigt der Mann dringend Hilfe. Nachdem der Mann am Pfingstmontag gegen 7.30 Uhr das Pflegeheim verlassen hat und nicht wieder aufgetaucht ist, läuft in und um Ramsloh bereits eine Suchaktion. Der 57-Jährige hat nach Angaben der Polizei eine schlanke Figur und ein blasses Hautbild. Er trägt einen Dreitagebart und hat wenige Haare. Der Mann trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine dunkle Jogginghose und Hausschuhe. Hinweise an die Polizei in Friesoythe unter 04491/93160