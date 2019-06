Jugend schlägt in Scharrel Zelte auf

Gastgeber: Die Jugendfeuerwehr Scharrel feiert ihr 25-jähriges Bestehen und richtet das Pfingstzeltlager am Wochenende aus. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Scharrel. Die Jugendfeuerwehr Scharrel feiert ihr 25-jähriges Bestehen, die Freiwillige Feuerwehr ist 125 Jahre alt. Aus diesem Anlass findet das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Kreis im Saterland statt. Erwartet werden auf dem Scharreler Dorfplatz von Freitag, 7. bis Pfingstmontag, 10. Juni, mehrere hundert Jungen und Mädchen mit ihren Betreuern, die bei einem bunten Rahmenprogramm das Wochenende genießen wollen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

