Klischeefreie Kita mit toleranten Kindern

Erzieher als Traumberuf: Marius Herold führt seit einem halben Jahr die Kindertagesstätte in Sedelsberg. Foto: cl

Sedeslberg (cl). Seit Januar gehört Marius Herold zu den wenigen männlichen Leitern einer Kita - im Sedelsberger St. Marien-Kindergarten mit Krippe. Der gebürtige Würzburger wurde in Oldenburg ausgebildet und lebt seit einigen Jahren in Friesoythe. Männer auch für die eigene Kita zu begeistern, hat sich Marius Herold auf die Fahnen geschrieben und möchte versuchen, das klassische Rollenmodell aufzubrechen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.