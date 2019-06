Berthold Wichmann seit 60 Jahren Musiker

Im Gleichschritt: Der Musikverein Evenkamp gewann bei den Wertungsvorträgen bei der Blasmusik in der Kategorie vier. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Strücklingen. Anlässlich des 70. Kreismusikfestes des Kreismusikverbandes Cloppenburg, das am Himmelfahrtstag vom Musikverein Strücklingen ausgerichtet wurde, gab es auch zahlreiche Ehrungen für eine langjährige Mitgliedschaft sowie für Vorstandstätigkeit. Die seltene Auszeichnung für 60 Jahre erhielt Berthold Wichmann aus Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.