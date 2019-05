Brücke zwischen Vereinen und Verband

Benefizkonzert: Der Auftritt des Musikvereins Strücklingen zum 50-jährigen Bestehen war ein musikalischer Hochgenuss.Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Strücklingen. Im Rahmen der Feiern zum 50-jährigen Bestehen des Musikvereins Strücklingen fand das 70. Kreismusikfest des Landkreises Cloppenburg traditionell am gestrigen Himmelfahrtstag in Strücklingen statt. Am Vorabend gab es ein Jubiläumskonzert im Festzelt. Rund 600 Besucher lauschten beim lockeren Auftakt den Märschen, Stimmungsliedern und Schlagern. Es herrschte eine tolle Stimmung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.