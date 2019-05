Saterländer schuldunfähig: Freispruch

Symbolfoto: Vorwerk

Saterland/Cloppenburg (ma). Vom Vorwurf des Diebstahls in mehreren Fällen, Widerstands gegen Polizeibeamte und der Sachbeschädigung hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 25 Jahre alten Mann aus dem Saterland freigesprochen. Grund dafür ist der Umstand, dass der Angeklagte nach einem psychiatrischen Gutachten schuldunfähig ist. Auf das Konto des Angeklagten gehen eine ganze Reihe von Straftaten.