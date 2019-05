Bei Jüngsten überzeugt Jule „up Seeltersk“

Überzeugten die Jury: die erfolgreichen Teilnehmer des saterfriesischen Lesewettbewerbs mit den Gästen. Foto: mpe

Von Hans Passmann



Ramsloh. Zur Abschlusslesung des saterfriesischen Lesewettbewerbs hat am Mittwoch die Oldenburgische Landschaft in das Rathaus in Ramsloh eingeladen. Dazu waren viele Zuhörer gekommen. 14 Schüler, die zuvor als Schulsieger ermittelt worden waren, lasen Kurztexte „up Seeltersk“ vor und wurden dabei von einer Jury bewertet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.