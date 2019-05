Mit Pfad ist nun auch Sedelsberg einzigartig

Eröffnet: Pfarrer Ludger Fischer, Bürgermeister Thomas Otto und Initiator Willi Kamphaus durchschnitten das Band. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Sedelsberg. Strücklingen besticht mit seinem Bootshafen, Ramsloh punktet mit dem Rathaus und mit dem „Seelterfraiske Kulturhuus“, dem Heimatmuseum sowie seiner Mühle ist Scharrel einzigartig. Nur Sedelsberg hatte bisher kein Alleinstellungsmerkmal. Deshalb war es für die Einwohner ein besonders Erlebnis, als am Wochenende der „Seelterlounder Leerpaad“ eingeweiht wurde.



Im Beisein zahlreicher Gäste durchschnitt der Vorsitzende des Bürgervereins und Initiator, Willi Kamphaus, gemeinsam mit Pfarrer Ludger Fischer und Bürgermeister Thomas Otto das Band zum Naturlehrpfad rund um den Ententeich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.