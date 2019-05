Nach Wahl „direkt in die Vollen“

Treue bewiesen: Der Vorstand mit Christian Lübbers (von links), Robert Werner, Uli Hesenius, Nina Mechelhoff und Andreas Thoben zeichneten Jörg Albers für 50-jährige Mitgliedschaft aus. Foto: hn

Von Wilhelm Hellmann



Scharrel. Der 533 Mitglieder starke SV Scharrel steuert bereits jetzt seinem 100-jährigen Bestehen im Jahr 2023 entgegen. Bis dahin müsse der Verein noch eine lange Liste von Projekten abarbeiten, teilte der Vorsitzende Robert Werner auf der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim mit.



Nach einem Jahr im Amt zog er eine positive Bilanz und bedankte sich besonders bei allen Helfern, die insgesamt mehr als 3200 Stunden auf der Sportanlage verbracht hätten, um sie in „Schuss“ zu halten. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement könnte der Sportverein nicht existieren, betonte Robert Werner. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.