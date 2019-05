Motorradfahrer landet in Graben

Foto: Wilhelm Hellmann

Strücklingen (hn). Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag auf der Klosterstraße in Strücklingen-Utende gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Motorradfahrer aus Richtung Bokelesch in Richtung Strücklingen unterwegs, als er kurz vor dem Kreisverkehr der Hauptstraße rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend landete er in dem parallel der Straße verlaufenden tiefen Graben. Ein Krankenwagen und Notarzt sowie die Polizei aus Friesoythe waren vor Ort.