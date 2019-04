Hunde schlüpfen in Rolle als Türöffner

„Kimi“ und Keks“ unterstützen Schülerinnen bei ihrem Demenz-Projekt „Vier Pfoten verbinden Generationen“

Strahlende Gesichter: Zum Abschluss trafen sich alle Beteiligten noch einmal – natürlich dabei auch „Kimi“ und „Keks“.Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Ramsloh. Sie hören auf die Namen „Kimi" und „Keks", die zwei Vierbeiner der Rasse Polski Owczarek Nizinny (Pon) von Bärbel Hommel vom Verein „KiDeTi (Kinder, Demenz und Tiere) aus Großefehn. Die Vierbeiner sind ausgebildete Therapiebegleithunde und hielten in den vergangenen sechs Monaten Einzug in die sechsten bis achten Klassen des Laurentius-Siemer-Gymnasium (LSG) in Ramsloh.