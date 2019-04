Verein wartet Dorfentwicklung nicht ab

Bislang eher öde: Hier soll ein Wanderweg mit Stationen für Spielgeräte, aber auch ein Boule-Platz angelegt werden.Foto: Hellmann

Von Wilhelm hellmann



Strücklingen. Die Bürger und auch der Bürgerverein liefen Sturm, als bekannt wurde, dass bei der Gemeinde Saterland ein Antrag vorlag, den Spielplatz an der Ecke „Am Wiesengrund/Sonnenau" aufzulösen und als Wohnbaugrundstück zu nutzen. Dem Antrag sei dann auch eine Absage erteilt worden, erinnerte Alois Witte aus dem Arbeitskreis „Beet- und Anlagenpflege", als die die Mitglieder des Heimatvereins auf der Generalversammlung in der Sater Schänke die weiteren Schritte zu Nutzung des Areals abstimmten.