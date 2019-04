Künstliche Intelligenz im Schwimmbad

Rund 100 Sensoren erfassen zahlreiche Parameter

Netzwerk: Im Schaltschrank laufen die Daten der 100 Sensoren zusammen, von hier aus werden die Steuerungsbefehle an die Klimaanlage gegeben.Foto: Stix

Von Heiner Stix



Strücklingen. Computer sind normalerweise dumm. Sie arbeiten stur ein Programm ab, das der Mensch ihnen vorgegeben hat. Klimaanlagen zum Beispiel. Ist es zu kalt, wird Wärme in den Raum gegeben. Ist es zu trocken, kommt feuchte Luft hinzu. Nicht so die neue Klimaanlage im Freizeitbad Ramsloh. Sie kann sich quasi selbst überlegen, was sie als Nächstes macht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.