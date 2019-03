„Rumpfgymnasium“ reicht nicht mehr

Große Pläne: Vor zwei Jahren wurden zehn Jahre Eigenständigkeit gefeiert, nun soll es nach dem Willen der Ratsgruppe SPD/Grüne ein „richtiges“ Gymnasium mit Oberstufe werden. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Saterland. Seit 2007 ist das Laurentius-Siemer-Gymnasium (LSG) in Ramsloh selbstständig. Doch das reicht der Gruppe SPD/Grüne im Rat der Gemeinde Saterland nicht mehr. Sie fordert eine gymnasiale Oberstufe, damit die Schüler in Ramsloh das Abitur abgelegen können. Mit dem entsprechenden Antrag beschäftigte sich der Rat der Gemeinde Saterland auf seiner jüngsten Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses.