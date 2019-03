Pflegerin eingesperrt: Fall wird neu verhandelt

Symbolfoto: dpa

Saterland/Oldenburg (ma). Zwei 51 und 59 Jahre alte Brüder aus dem Saterland sollen im April 2017 bei sich zuhause die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes, die die kranke Mutter der beiden Männer pflegte, für eine halbe Stunde in einen dunklen Raum eingesperrt haben. Seit Montag wird der Fall vor dem Oldenburger Landgericht neu aufgerollt. Am Montag kam man aber nicht weit. Der ältere Angeklagte, der erstinstanzlich zu der Geldstrafe verurteilt worden war, blieb dem Termin unentschuldigt fern. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Saterland:

04.03.2019 | Zwei Verletzte bei Unfall auf der B401