Zwei Verletzte bei Unfall auf der B401

Foto: Passmann

Sedelsberg (mp). Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend auf der Bundesstraße 401 in Höhe der Ortschaft Sedelsberg gekommen. Dabei wurden ein 42-Jähriger aus Friesoythe schwer und eine 36-Jährige aus Werlte leicht verletzt. Beide wurden e in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Polizeiangaben befuhr der Friesoyther die B 401 aus Papenburg kommend in Richtung Friesoythe. Die Frau aus dem Emsland befuhr die Bundesstraße aus Richtung Friesoythe und wollte links in die Hauptstraße Richtung Neuscharrel abbiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug des Friesoythers und es kam zum Zusammenstoß.