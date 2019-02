Güterzug stößt mit Traktor zusammen

Foto: Nonstopnews

Ramsloh (mab). Bei einem Unfall in Ramsloh ist am Donnerstagmittag ein 37-jähriger Traktor-Fahrer schwer verletzt worden. Sein Traktor ist von einem Güterzug erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 37-Jährige aus dem Saterland mit seinem Traktor samt Güllefass-Anhänger auf der Brandstraße unterwegs. Gegen 12.15 Uhr überquerte er den Bahnübergang „Möhlenschleede“ und wurde dort von der Lokomotive erfasst – wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Der Bahnübergang ist nur durch Andreaskreuze, aber nicht mit Schranken gesichert.



Die Lokomotive schleifte das Traktorgespann mehrere Meter weit über die Gleise. Der 37-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer am Kopf verletzt und wurde in das Krankenhaus in Westerstede gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber zum Glück nicht. Das Güllefass war nicht gefüllt.



Die Bahnstrecke musste vorübergehend gesperrt werden. Den Schaden am Traktorgespann schätzt die Polizei auf 50.000 Euro. Wie groß der Schaden an der Bahn ist, könne aber noch nicht eingeschätzt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.