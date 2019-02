Bürgermeister nun ganz offiziell ein Narr

Beste Stimmung: Die kostümierten Gästen amüsierten sich köstlich auf dem Galaabend. Fotos: Passmann

Von Hans Passmann



Scharrel. Mit frischem Schwung und vor vollem Haus in der bunt geschmückten Sporthalle Scharrel startete der Sagter-Ems-Carneval-Club (SECC) am Samstagabend mit seiner Galasitzung in die närrischen Tage. Das Motto des Abends „De Jeck sind los auch hier im Norden, seit dabei vergesst die Sorgen“.



Die Rotweißen präsentierten sich in bester Laune und prächtiger Stimmung. Die Gäste waren ideenreich kostümiert und der närrische Frohsinn nahm im Laufe des Abends immer mehr Fahrt auf.