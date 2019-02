Polizei lässt sich nicht zum Narren halten

Abstimmung: Einsatzleiter Matthias Lingnau (hinten) zeigt seinem Kollegen Karsten Knelangen auf einer Karte, wo die Kontrolle der Festwagen stattfinden soll. Foto: Horste Wilken

Ramsloh (hn). Die Polizei lässt sich beim Karnevalsumzug in Ramsloh am Sonntag, 24. Februar, nicht zum Narren halten: Mehrere Streifenwagenbesatzungen des zuständigen Kommissariats in Friesoythe werden während der Großveranstaltung im Einsatz sein, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen – unterstützt von speziell für den Straßenverkehr ausgebildeten Kollegen der sogenannten Verfügungseinheit (VE) aus Cloppenburg.



Um von vornherein Missverständnisse zwischen den verantwortlichen Fahrzeugführern und der Polizei zu vermeiden, nutzten die Ordnungshüter kürzlich die Gelegenheit und betrieben während einer von der Karnevalsgesellschaft (KGV) Ramsloh ins Leben gerufenen Informationsveranstaltung in der Realschul-Aula Aufklärungsarbeit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

