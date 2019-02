Mit Fallschirm-Modus mobile Sicherheit

Einmal ziehen, dann wird der Alarm ausgelöst: Johannes Lüken demonstriert die Bedienbarkeit seiner Notruf-App. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Ramsloh/Oldenburg. Die Joggingroute war dieselbe, doch irgendetwas stimmte nicht. Die junge Frau fühlte sich verfolgt und wurde es auch. Gerade noch konnte sie sich selbst aus der immer unheimlicher werdenden Situation befreien. Weniger Glück hatten zwei junge Männer, die auf einer Landstraße unterwegs waren, als ein Auto hielt und die Insassen sie zur Übergabe ihrer Wertsachen zwangen.



Situationen, die zwar nicht auf der Tagesordnung stehen, die aber auch nicht wegzudiskutieren sind. Johannes Lüken kennt Vorkommnisse dieser Art aus dem eigenen Freundeskreis. Neben der Wut, die er mit den Betroffenen teilte und dem Mitgefühl, das er für sie hatte, wurde jedoch auch sein Erfindergeist geweckt. „Es muss doch möglich sein, spontan einen Alarm auslösen zu können“, dachte er damals. Aus der Idee ist mittlerweile die Notruf-App „ProtectMii“ geworden. Lüken empfiehlt den sogenannten „Fallschirm-Modus“, bei dem das Kopfhörer-Kabel im Handy steckt. Tritt eine Notsituation ein, wird durch das alleinige Ziehen des Kabels ein sofortiger Alarm ausgelöst.



