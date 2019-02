Eltern-Interesse an „Seeltersk“ schwindet

Feierstunde: Die neuen Ehrenmitglieder und Geehrten des Heimatvereins „Seelter Buund“ präsentieren sich nach der Ehrung gemeinsam mit dem Vorstandsteam (von links) Wilhelmine Espeter, Conrad Niemeyer, Gretchen Grosser, Georg Pahl, Elisabeth Sibum, Konrad Schulte, Karl-Peter Schramm, Margret Göken, Ursula Schulte und Stephan Dannebaum. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Saterland. Rappelvoll war der Clubraum mit über 50 Heimatfreunden im Landgasthof Dockemeyer, als der Vorstandssprecher des „Seelter Buund", Stephan Dannebaum, auf der Jahreshauptversammlung berichten konnte, dass mit einem erneuten Mitgliederzuwachs die 300er-Marke geknackt werden konnte. Arbeitsgruppen „Saterfriesisch in der Schule" gibt es nur noch in den Grundschulen Strücklingen und Scharrel. In Scharrel habe nach den Sommerferien auch keine Saterfriesischklasse mehr eingerichtet werden können. Grund dafür, so Ingeborg Remmers, seien dafür zum einen die geringen Schülerzahlen, aber andererseits auch das schwindende Interesse der Eltern.