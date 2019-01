Zehn Jahre später Tat endgültig geahndet

Symbolfoto: dpa

Von Franz-Josef Höffmann



Saterland/Oldenburg. Zehn Jahre lang musste eine Familie aus dem Saterland warten, bis der grausame Tod ihrer Mutter endgültig geahndet wurde. Am Dienstag war es nun soweit. Das Oldenburger Landgericht sprach einen 41-jährigen Erntehelfer aus dem Saterland wegen Vollrausches schuldig und verurteilte ihn zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung. Er hatte die dreifache Mutter, die in der Tatnacht im März 2009 mit dem Fahrrad als Zeitungszustellerin unterwegs gewesen war, angefahren und in einen wasserführenden Graben geschoben. Dann war er geflohen, ohne sich um die 47-Jährige zu kümmern. Die Mutter ertrank.