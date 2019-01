Spielerisch mit Tipi die Umwelt entdecken

Finanzspritze: Christa Lucks, Melanie Meyer und Andrea Brand (von links) überreichten Willi Kamphaus für den Bau des Tipis einen Spendenscheck über 5000 Euro. Foto: Hellmann

Sedelsberg (hn). Das Projekt „Naturlehrpfad am Ententeich“ in Sedelsberg ist um eine Attraktion reicher: Die Einrichtung Frühförderung „Stellwerk Zukunft“ überreichte dem Vorsitzenden des Bürgervereins, Willi Kamphaus, eine Spende über 5000 Euro, mit der der Bau eines Tipis möglich wurde.



Die Einrichtung Frühförderung „Stellwerk Zukunft" ist bereits seit mehr als zehn Jahren im Haus für Familien im Kindergarten in Sedelsberg ansässig.